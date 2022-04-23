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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Türkiye'de son 24 saatte 16 kişi vefat etti, 2654 kişinin testi pozitif çıktı

23 Nisan 2022, Cumartesi 23:00
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 423 bin 229 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

AA

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