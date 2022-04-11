"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi vefat etti, 6893 kişinin testi pozitif çıktı

11 Nisan 2022, Pazartesi 21:00
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 182 bin 216 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 207 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?

    'Harkiv'de bombardımanın yoğunluğu arttı'

    Nükleer silah başlığı sayısında korkutan artış: '138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer'

    Zonguldak Ereğli açıklarında deprem: İstanbul'da da hissedildi

    Buça'daki toplu mezardan çıkarılan sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu

    Doğu Türkistan’da bir aile dramı daha

    'Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti'

    Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi vefat etti, 6893 kişinin testi pozitif çıktı

    Düzensiz göç hareketliliği arttı

    30 bin Yemenli evlerini terk etti

    İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

    Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye açıklaması

    AKP istedi diye aday açıklanmaz

    Nakil talebi, ombudsmana rağmen reddedildi

    Cari açıkta artış sürüyor

    İnşaat maliyeti % 90.27 yükseldi

    Fransa'da oylarının tamamı sayıldı

    Ergene Nehri ilaç atığı yuvası

    Erdoğan Aralık demişti, ama...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM tazminatları
    Süleyman KÖSMENE

    Abdestsiz Kur’ân okunur mu?
    Ahmet BATTAL

    Devrimler ve kendi çocuklarını yeme biçimi
    Genel

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen bizi yanıltmayın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk olmayanların Türkçülük çabası
    Cevher İLHAN

    Siyasî saptırmalar kurtar(a)mıyor…
    Mehmet AYNACI

    Bir Hıristiyanın oruç “deneyi”
    Genel

    'Harkiv'de bombardımanın yoğunluğu arttı'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.