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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Türkiye'de son 24 saatte 93261 vaka ve 182 ölüm gözlemlendi

31 Ocak 2022, Pazartesi 21:30
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." ifadesini kullandı.

AA

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