Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 1412 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 882 artarak 234 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide COVID-19 tespit edildi. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 kişiye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

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