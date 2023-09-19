Türkiye’de yaşama süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşama süresi, 77,5 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Hayat Tabloları, 2020-2022’ istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşama süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,5 yıl olarak belirlendi. Söz konusu sayı 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşama süresi, erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşama süresi farkı 5,5 yılı buluyor. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşama süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu. Haber Merkezi

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