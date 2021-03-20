Türkiye hızla yaşlanıyor

TÜİK verilerine göre “yaşlı” olarak sınıflandırılan 65 yaş üstü grubun nüfusa oranı yüzde 9,5’e yükseldi. tahminlere göre 2080’de her dört kişiden biri “yaşlı” grubunda yer alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında açıklanan çalışmaya göre, 65 ve üstü yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22,5 artarak, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişiye ulaştı. 2015’te yüzde 8,2 olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,5’e çıktı. VAO Türkçe’deki habere göre TÜİK verileri Türkiye nüfusunun da giderek yaşlandığını gösterdi. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artıyor. TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı, 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacak. Yani Türkiye dört yıl sonra nüfusunun yüzde 10’dan fazlasını 65 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu ‘yaşlı’ bir ülke haline gelecek. 2020 yılı için Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı.

“Yoksulluk, yoksunluk ve yalnızlık en önemli sorun”

Yaşlılığın işgücünün dışına çıkıldığı için yoksulluk dönemi anlamına geldiğini de belirten 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden Ferhat Boratav, “Normal gelir kaynaklarınızı kaybediyorsunuz. Emekli maaşı alıyorsunuz, ama bu tabiî sizin çalışma hayatınızın içindeki geliri tam karşılamıyor. Bir de yaşlılıkla birlikte çeşitli olanaklardan uzak kalıyorsunuz. Bunun en akut örneği, pandemi döneminde toplu ulaşım meselesidir. Pek çok yerde 65 yaş üstü bireylerin Türkiye’de yararlanabildiği en önemli ayrıcalık olan ücretsiz toplu taşıma olanağı ellerinden alındı. Bu, onların sosyal hayata katılmaları açısından çok önemli bir şeyi kaybetmeleriydi. Yalnızlık, yoksulluk ve yoksunluk; bu üç faktör Türkiye’de çok önemli bir sorun” dedi.

Yaşlılık depremine de hazırlıksızız

Türkiye nüfusunun yaşlanmaya hazırlıksız olduğunun en açık şekilde salgın döneminde yaşlılara yönelik yanlış yaklaşımlar sonucunda görüldüğünü söyleyen Boratav, “Ben durumu büyük İstanbul depremine benzetiyorum. Nasıl ki büyük İstanbul depreminin olacağını biliyorsak Türkiye’nin de bir yaşlılık depremiyle karşı karşıya kalacağını biliyoruz aslında. Rakamlar bunu çok açık net bir şekilde gösteriyor. Bizim hala temel davranış kalıplarımız ‘Türkiye’nin nüfusu gençtir’ üzerine kurulu. Şu an itibariyle öyle, ama Türkiye Avrupa’da en hızlı yaşlanan ülkelerden biri. Biz gelmekte olan bu demografik depreme hazırlıksız yakalanacağız” dedi.

Eve kapatmak çözüm değildi

Salgın dönemini yaşlıların tedirginlikle geçirdiğini söyleyen 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Boratav, “Onların iyiliği için alındığı söylenen yasaklama kararları yaşlılar arasında hayatî tehlikeleri olduğuna dair çok ciddî bir tedirginliğe yol açtı. Ekonomik açıdan işgücünün dışına çıkmış, iş hayatının dışına çıkmış bir kesimi eve kapatmak herkesin çok kolayına geldi. Eve kapanmak tabii ki pek çok yaşlı açısından fizikî sorunlara da yol açtı. Yaşlılarda dolaşım bozukluğu hastalıklarının, fizikî hareket yeteneğinin ciddî biçimde zarar gördüğünü biliyoruz” ifadelerini kullandı.