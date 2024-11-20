Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkenin demografik krizle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Şenel, “Nüfus hızla yaşlanıp genç nüfus oranı azalırken, bu dönüşüm ülkelerin ekonomik ve sosyal yükünü artırmakta, geleceğe yönelik nitelikli insan gücü kaynağını sınırlandırmaktadır. Son açıklanan nüfus projeksiyonları, doğurganlık hızı yüzde 1,5’e gerileyen ülkemizde 2030’un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15’i aşacağına ve demografik fırsat penceresinin kapanacağına işaret etmektedir” dedi. AA

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