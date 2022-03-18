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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye yaşlanıyor

18 Mart 2022, Cuma 21:39
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 24 artarak, geçen yıl 8 milyon 245 bin 124 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan  “demografik dönüşüm” sürecinde olan Türkiye’de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmayla birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, hayat standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşama süresinin artmasıyla nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 24 artarak, geçen yıl 8 milyon 245 bin 124 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı  2021 itibarıyla yüzde 9,7’ye çıktı. Türkiye’de 2021’de toplam 25 milyon 329 bin 833 haneden 6 milyon 112 bin 760’ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu belirlendi.

 

AA

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