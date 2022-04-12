Türkiye, yeni ilaçları alamıyor

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), verilerine göre Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği’nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor.

Türkiye’de ilaç fiyatları, yılda bir kez güncelleniyor. Ancak güncel Euro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) yöneticisi Dr. Mete Hüsemoğlu özellikle yeni ilaçlar için fiyat düzenlemesinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Derneğin raporunda son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin ülkeye geldiği görülüyor. Haber Merkezi

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