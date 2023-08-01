Tütün, 8,7 milyon insanın ölümüne sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişinin öldüğünü bildirdi. DSÖ’nün küresel tütün salgınıyla ilgili 9. raporu yayımlandı.

Tütün kullanıcılarının yaklaşık yarısına yakınının öldüğü belirtilen raporda, “Tütün her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor.” ifadeleri kullanıldı. Raporda, dünya nüfusunun yüzde 71’ine tekabül eden 5,6 milyar kişinin, bugün ölümcül tütün kullanımından hayatları kurtarmak için uygulanan en iyi politikalardan en az biriyle korunduğu ve bu rakamın 2007’ye kıyasla 5 kat arttığı vurgulandı. AA

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