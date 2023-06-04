Tütün, hem sağlığı hem çevremizi tehdit ediyor

TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. H. Volkan Kara, tütünün çevre ve besin kaynaklarına olan olumsuz etkisine de dikkat çekti.

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M. YASİN AYDIN - İSTANBUL

Solunum Derneği TÜSAD, tütün bağımlılığında bir azalma olsa da elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin kesesi gibi ürünlerle kafa karışıklığı yaşandığına dikkat çekerek, tütünün halen çok ciddi bir sağlık tehdidi olduğu uyarısını yaptı.

TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. H. Volkan Kara, “Tütün bağımlılığı her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve çevreye zarar veren çok yönlü global bir sorun” derken tütünün çevre ve besin kaynaklarına olan olumsuz etkisine de dikkat çekti. Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının her yıl en az 8 milyondan fazla insanı hayattan koparan, ülke ekonomilerine yük olan ve çevreye zarar veren çok yönlü global bir sorun olduğunu belirten Volkan Kara, “Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok solunum yolu hastalıklarının temel etkeni. Kalp ve damar sorunları, mide-bağırsak hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, idrar yolu problemleri, beyin fonksiyon bozuklukları, unutkanlık, göz tansiyonu ve bazı cilt hastalıkları sigara içenlerde içmeyenlere göre daha fazla görülür. Tütün ürünleri kullanımı hem kadın hem erkeklerde üreme sistemi bozukluklarına yol açar” dedi.

EN ÇOK KADIN VE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR



Tütünün ilk etapta görülmeyen ama çok ciddi bir etkisinin de toplamada çalışan çiftçilerin ve ailelerinin sağlığının bozulması olduğunu ifade eden Kara, yeşil tütün hastalığına dikkat çekerek, şunları aktardı: “Bu hastalık, tütün yapraklarını tutarken cilt tarafından emilen ve daha sonra vücuda dağılan nikotinden kaynaklanır. Ortalama 1-3 gün süren refleks kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı ve nefes darlığı ile kendini gösterir. Dünya çapında 1,3 milyon çocuk tütün tarımında çalışır ve eğitimden mahrum kalır.”

Yeni ürünler gençleri nikotin bağımlısı yapıyor



Tütün endüstrisinin sürekli yeni ürünler ve pazarlama taktikleriyle kafa karıştırdığına ve pazar genişletmeye çalıştığına vurgu yapan Doç. Volkan Kara, şunları söyledi: “Zararı azaltılmış ürün kavramıyla hammaddesi yine tütün ve nikotin olan teknolojik ısıtma cihazları pazara dahil edildi. Bu yeni ve modern görünümlü ürünler özellikle gençler için cazip hale getiriliyor. Bu ürünlerin içinde nikotin bulunuyor. Bu ürünlerle tütün endüstrisi pazar payının gerilediği ülkelerde gelir arttırmaya çalışıyor, yeni ve modern görünümlü ürünlerle çocukları ve gençleri nikotin bağımlısı hale getiriyor. Farklı ve kafa karıştırıcı yeni nikotin ürünlerinden biri de içinde sentetik nikotin bulunan ve ağız içine yerleştirilen nikotin keseleri. Bu ürünler sigara bırakma aracı olarak kullanılamaz. Sigara ve tütün ürünü kullanan her iki kişiden birinin zaman içinde sağlığını kaybettiği, hatta yaşamını yitirdiği ve sektörün yeni müşteri arayışına girdiği unutulmamalı.”