Tütün satışı en çok artan ülkeyiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son raporunda Türkiye’yi sigarayla mücadelede en başarılı ülkeler arasında göstermesine itiraz geldi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son yıllarda mücadelede tavizler verildiğini belirterek, “Tütün kontrolünde başarı öyküsü aramak aşırı iyimserlik” dedi. Örgütün açıkladığı Dünya Sigara Salgını Raporu‘na (MPOWER) göre Türkiye, Brezilya, Hollanda ve Morityus, sigarayla mücadelede en başarılı ülkeler. Çünkü DSÖ’nün tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere önerdiği altı maddelik MPOWER politika paketini en iyi bu ülkeler uyguladı. Yıllardır tütünle mücadelenin içindeki isimlerden Elif Dağlı, Diken’in sorularını yanıtladı. Küresel Erişkin Tütün Araştırması’nın son verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yüzde 44,1, kadınların yüzde 19,2, toplam erişkin nüfusun yüzde 31,6’sının sigara kullandığını belirten Dağlı, “Bu oranlar tütün bağımlılığının ülkemizin en sık görülen hastalığı olduğuna işaret ediyor. Tütün tüketimi dünyada azalıyor. Buna karşılık Türkiye, 30 ülke arasında tütün satış hacmi en çok büyüyen ülke” dedi. Haber Merkezi

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