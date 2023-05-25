Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, “Yıllar içinde yüksek seyreden kan basıncı tedavi edilmezse atardamarlarımızın iç tabakasında yavaş yavaş hasara neden olur. Yüksek seyreden kan basıncı çoğunlukla hastalarda hiçbir şikayete neden olmaz. Sinsice damar yatağımıza hasar vererek etkilerini yıllar içinde gösterdiğinde hipertansiyon ‘sessiz katil’ olarak nitelendirilebilir.” dedi.

Hipertansiyonun yaygın görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Bozbaş, şunları kaydetti: “Erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 35’inde hipertansiyon vardır. İlerleyen yaşla birlikte hipertansiyon sıklığında da ciddi artış görülmektedir. 50 yaşın üstündekilerin yüzde 50’sinde, 60 yaşını geçenlerin yüzde 60’ında hipertansiyon görülmektedir. Hipertansiyonu etkili bir şekilde tedavi etmek ve hastalığın getireceği riskleri ortadan kaldırmak için hareketi arttırmalı, ilaç kullanmalı ve tuz tüketimi azaltılmalı.” AA

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