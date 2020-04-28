‘Tuz tüketimini azaltın’

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Özkan, dünyanın Kovid-19 gibi kritik bir süreçten geçtiğini, bu süreçte kronik rahatsızlığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yüksek tansiyonun birçok hastalığın habercisi olduğunu, bu hastalığı bulunanların tuz tüketimini en aza indirmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, hipertansiyon hastalarının Ramazan ayında da tedavi süreçlerini ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini söyledi. Özkan, şöyle devam etti: “Mutlaka tuzsuz beslensinler. Meselâ ‘C vitamini yüksek’ deyip meyveye yüklenmelerini istemiyoruz. Rutin kontrollerde bunu sürekli vurguluyoruz zaten. Biraz virüs dolayısıyla diyetlerini aşmış olabilirler. ‘Virüsten korunayım’ derken kalp yetmezliğinden kaybetme riskimiz var. O yüzden kesinlikle bu ürünlerin tüketiminden sakınalım. Hekimleri tarafından verilen perhiz listelerine sadık kalmalarında fayda var.” AA

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