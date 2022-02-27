Üç doz aşılıların sayısı çok düşük

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, “Türkiye’de üç doz aşılı kişi sayısı çok düşük” dedi.

BirGün’ün haberine göre, Koç, “Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ve aşıyı teşvik etmemesi insanları rehavete sürükledi. Özellikle son dönemde aşıya talep yok denecek kadar az. Türkiye’de 18 yaş üstü 4,5 milyon kişi şimdiye kadar hiç aşı olmadı. Bazı üç doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden de 6 ay süre geçmiş durumda. Bu yüzden Türkiye’de üç doz aşılı kişi sayısı çok düşük. Bu kişiler Omicron varyantına karşı savunmasız durumda.” diye konuştu. Dr. Koç, “Açık havalarda maske takma zorunluluğu kaldırılabilir ancak kapalı alanlarda bu zorunluluk kalkmamalı” dedi.

Haber Merkezi