Üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası

Yayınlanan yeni bir araştırma, son 30 yılda dünya çapında hipertansiyonla (yüksek tansiyon) yaşayan yetişkin sayısının iki katına çıkarak 1,2 milyarı aştığını ortaya koydu.

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon, her yıl 8,5 milyondan fazla küresel ölümle doğrudan bağlantılı. Felç, kalp hastalığı, diğer damar hastalıkları ve böbrek hastalığı için önde gelen bir risk faktörü. Kan basıncını düşürmek, kalp krizi sayısını dörtte bir oranında azaltırken, kalp yetmezliği ve felç vak’alarını neredeyse yarı yarıya azaltabiliyor. Durumun teşhis edilmesi basit ve ciddî sağlık sorunlarından kaçınmak için düşük maliyetli ilâçlarla tedavisi nispeten kolay ancak bundan muzdarip insan sayısı durmadan artıyor. 25 Ağustos Çarşamba günü Lancet’te yayınlanan çalışmanın baş yazarı İngiltere’nin Imperial College London’da görevli olan Macid Ezzati, “On yıllar boyunca tıbbî ve farmakolojik ilerlemelere rağmen, hipertansiyon yönetiminde küresel ilerleme yavaş oldu ve hipertansiyonu olan kişilerin büyük çoğunluğu tedavi edilmedi, düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük dezavantajlar var” diyor. Türkiye’de her üç yetişkinden birinde görülen hipertansiyon, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor.