"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Üniversitelerde aşı çalışmaları devam ediyor

26 Nisan 2020, Pazar 14:30
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar "6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını biliyorum. Geçmişte kendi aşısını üretmiş bir ülke olarak Kovid-19 ile ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, SBÜ öğretim üyelerinin, sahada ve hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan hastaların tanı ve tedavisinde aktif olarak çalıştığını belirterek, Kovid-19 ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmaların planlandığını söyledi.

Kovid-19 pandemisini önlemek için Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmalardan umutlu olduğunu dile getiren Yaşar, "Ülkemizde hali hazırda 6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını biliyorum. Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak Kovid-19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.

Yaşar, koronavirüsle salgınını önlemek için verilen mücadelede Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla büyük bir başarı elde ettiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgınla mücadelede en önemli unsur pro-aktif yani erkenci davranabilmektir. Türkiye Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça erken bir dönemde tedbirlerini alarak salgına hazırlıklı girdi. Türkiye ilk vakanın görülmesinden 15-20 gün kadar öncesinde salgında nasıl davranılacağı, olası vaka tanımları, hastaya yaklaşım, şüpheli vakaların yatırılacağı hastaneler, sağlık çalışanlarının kullanacağı koruyucu ekipman olan maske, önlük, gözlük, siperlik ve benzeri malzeme dahil pek çok konuda 'Salgın Eylem Planı' adı altında hazırlıklar yaptı.

Pek çok ülkeden daha önce salgının görüldüğü ülkelere uçuşları durdurdu, İran'la sınır kapılarını kapattı, İran'dan karayoluyla gelenlere karantina tedbirler uyguladı. Bunlar çok önemli adımlardır çünkü Türkiye nüfusu kalabalık bir ülke ve salgında bu tedbirler olmazsa vaka sayıları kısa sürede 100 binleri bulabilirdi. Avrupa ve Amerika'nın hatası, tedbirler konusunda erkenci davranamamış olmasıdır. Bizden çok daha fazla yaşlı nüfusa sahip bu ülkelerdeki yüksek ölüm oranları, geç alınan tedbirler sebebiyle vaka sayılarının yüksek olmasıyla doğrudan ilişkilidir."

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

    "63 milyon 640 bin vatandaş 4 gün evde kaldı"

    İtalya'dan tedbirleri gevşetme kararı

    İtalya'da ölüm sayılarındaki düşüş devam ediyor

    24 saat canlı izlenebilecek

    Son 20 gün içindeki en düşük yeni vaka sayısı

    İnşaallah camilerimize yeniden kavuşuruz

    İşler açılacak

    ABD'de son 24 saatte 1978 ölüm

    Haziran’da normale dönebiliriz

    Kutuplaşmadan kurtulmalıyız

    AYM elini çabuk tutsun

    Fiyat istismarı uyarısı

    Kendimiz ettik kendimiz bulduk

    Kim Jong-un hakkında hangi iddia doğru?

    Yemen'in güneyindeki şehirler GGK'nin özerklik ilanını reddetti

    800 gramlık bebek koronavirüs hastalığını atlattı

    Vuhan'daki tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi

    S-400’ler depoda çürüyecek mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devletin üç direği
    Ahmet BATTAL

    Bayrağı M. Kemal’e bağlamak
    Risale-i Nur'dan

    Evrad ve ilmî derslerimizle meşgul olmalı
    Genel

    Devasa sistemler virüse yenildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Korona’dan alınacak dersler!
    Genel

    AYM elini çabuk tutsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hizmetkâr devletten, efendi devlete
    Abdil YILDIRIM

    Korona, Kur’ân Ayı’na gölge düşüremez
    Genel

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.