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29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Uyuşturucu kullanımı artıyor

28 Mart 2023, Salı 23:46
Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Kamu Görevlileri Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, gençler arasında her geçen gün uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekti. Doğruyol, uyuşturucu kullananların sağlık personeli açısından da tehlike oluşturduğunu belirtti.

Doğruyol, şunları söyledi: “Lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin uyuşturucuya ulaşmaları kolay olduğu için her geçen gün uyuşturucu kullanım oranı artıyor. Bu gençlerin uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaları içinde AMATEM Merkezlerinin oluşturulması gerekiyor. Ancak hem Türkiye genelinde hem de İzmir’de maalesef yeterli sayıda yatak sayısı yok. Bununla ilgili de yeterli yatak sayılarının oluşturulmasında fayda vardır. Ayrıca tabi ki bu gençlerin tedaviyi de kabul etmesi gerekiyor. Tedaviyi kabul etmediği dönemde bu gençleri AMATEM’e yatırıp uyuşturucudan kurtulmaları için tedavi etme şansımızda yoktur. Bundan dolayı her 10 hastandan 1’inin ancak AMATEM’e yatırılıp tedavi olabildiği ortaya çıkmaktadır.

İzmir - anka

 

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