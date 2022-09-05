Uyuşturucuda korkutan artış

“Tek Adam Rejimi Türkiye’yi Uyuşturdu” isimli rapora göre; 2014-2021 yılları arasında, uyuşturucu suçlarında yüzde 122 oranında artış yaşandı ve yaklaşık 1,8 milyon kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

Raporda, “Bu bilgiler ışığında; geçtiğimiz 8 yılda, haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz” denildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de uyuşturucu suçlarına bir çözüm bulunamadı. Sistemin değiştiği 2017 yılının ardından, uyuşturucu kullanımı yüzde 173, uyuşturucu imal ve ticareti ise yüzde 27 arttı.

Kuytu sokak aralarından şehirlerin ana arterlerine kadar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Tek Adam Rejimi Türkiye’yi Uyuşturdu” isimli raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok” açıklamasını hatırlatarak şunları kaydetti: “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiği 2014’ten sonra bağımlılık, ciddi bir sorun olarak toplumun tüm katmanlarına yayılıyor. ‘Uyuşturucuyla mücadele konusunda gerekeni yaptık’ diyen Erdoğan’ın aksine, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarında patlama yaşanıyor. Yasadışı maddeler, kuytu sokak aralarından şehirlerin ana arterlerine kadar yayılmış durumda. 2014-2021 yılları arasında, uyuşturucuya bağlı tüm suçlarda yüzde 122 artış yaşandı. Bu yıllar arasında, Cumhuriyet savcılıklarında toplam 1 milyon 854 bin 448 kişi hakkında ‘uyuşturucu kullanımı, imali ve ticareti’ suçlarından şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Bu sayı, Türkiye nüfusunun yüzde 2’sine denk geliyor. Bu bilgiler ışığında; geçtiğimiz 8 yılda, haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz.” Bu arada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, Türkiye’de uyuşturucu kullanımını da yaygınlaştırdı. Buna göre; 2020-2021 yılları arasında uyuşturucu kullanımı yüzde 30, imal ve ticareti ise yüzde 21 arttı.

Ankara - anka