Uzaktan sağlık uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin uzaktan, online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak “Telemedicine” uygulamasına ilişkin soruya karşılık Koca, sistemin özellikle takipli ve kronik hastalar için uzaktan rapor ve reçete ihtiyacı açısından önemine dikkati çekti.

Bazı kronik hastaların laboratuvar tetkiklerinin önden talebinin bu sistemle yapılabileceğini, sonuçlarının da uzaktan gösterilebileceğini dile getiren Koca, “Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Bunu aile hekimlikleri dahil olmak üzere, YAŞAM dediğimiz Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte de nerede, nasıl başlayacağının duyurusunu yaparak hayata geçireceğiz” diye konuştu. Haber Merkezi

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