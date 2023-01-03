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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Uzayan öksürük ciddiye alınmalı

03 Ocak 2023, Salı 00:12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzayan öksürüğe karşı uyardı.

Özlü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünlerde ‘grip geçti, öksürük kaldı’ diyen çok hastam var. Solunum yolu enfeksiyonları sonrası öksürük kesici ilaçlarla düzelmeyen; zencefil, tarçın, bal, ıhlamur, limon gibi geleneksel tedavilere de cevap vermeyen, gece uyutmayan, gün boyu inatçı öksürük devam ediyor. Öksürük hastayı gece uyutmuyor, gidip ayrı bir odada yatıyor, komşu dairelerden duyuluyor, konuşmasını, yemesini içmesini engelleyebiliyor; kişi insanlar arasında öksürük nöbetleri başlayacak diye topluma karışmaktan korkuyor. Bu öksürüğün altında astım, alerjik nezle, kronik sinüzit/farenjit, reflü gibi sorunlar oluşturabilir. Bazen de KOAH, akciğer sertleşmesi, bronşektazi, akciğer tümörleri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Uzayan öksürüğü ciddiye almak lazım.” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

 

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