Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, “Diyabetli hastaların yaklaşık yarısı, ayak yarası nedeniyle ayağını kaybediyor.

Bir organını kaybeden hastaların ölüm oranı çoğu öldürücü kanserlerin sebep olduğu ölüm oranlarından çok daha yüksek, üç yıl içinde yüzde 50’si hayatını kaybediyor” dedi. Tuğ, Antalya’da Belek Turizm Bölgesi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen 14. Ulusal Yara Kongresi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Diyabetli hasatlarımızın yaklaşık yüzde 25’inde diyabetik ayak dediğimiz iyileşmeyen ayak yaraları gelişiyor. Bu hastalarınsa yaklaşık yarısı, ayak yarası nedeniyle ayağını kaybediyor. Bir organını kaybeden hastaların ölüm oranı çoğu öldürücü kanserlerin sebep olduğu ölüm oranlarında çok daha yüksek, üç yıl içinde yüzde 50’si hayatını kaybediyor. İşte bu nedenle diyabet çok ciddî bir toplum sağlığı problemi.” Diyabetli hastalarda ayak yarası gelişirse zaman kaybetmeden uzman bir hekime gitmelerini öneren Tuğ, yaptıkları girişimler sonucunda hastanelerde bu tür yaralara bakan merkezler kurulmaya başlandığını kaydetti.