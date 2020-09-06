Uzmanlar uyarıyor: Zatürre aşısı stokta yok

Koronavirüsü salgını sürecinde uzmanlar 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zatürre ve grip aşısı olmasının önemine dikkat çekiyor ancak aşının temini konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, her yaş grubunun ’koronavirüsünü önlüyormuş’ diyerek aile sağlığı merkezlerine akın ettiğini belirterek, “Çalıştığım aile sağlık merkezine bu hafta 500 adet zatürre aşısı talep ettim, 200 adet verildi” dedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Taner Ercanlı ise “Birçok eczaneye aşı gitmedi. Grip aşısı ise henüz gelmedi. Bu yıl normalin 4-5 katı grip aşısına ihtiyaç var. Bu da 5 milyonun üzerinde grip aşısı demek” uyarısında bulundu. Ünal, diğer yandan zatürre aşısının 5 yılda bir yapıldığını, bu süreç içerisinde aşı yaptıranların tekrar yaptırmasına gerek olmadığını ifade ederek, “65 yaş ve üzeri kişilerin takibi aile hekimleri tarafından zaten yapılıyor. Daha önce aile hekimi uyarmış, pnömokok aşısı olmuş 65 yaş ve kronik hasta varsa bu kişilerin de pnömomok aşısı olmaya ihtiyacı yok” dedi.

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