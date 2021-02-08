Uzmanlardan ‘mart-nisan’ uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Hasta sayılarının İstanbul’da Mart ve Nisan ayında artacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da bir kaygısı olduğunu duymaktayız ve buna göre de tedbirler alınması istenmekte” açıklaması yaptı.

Artıgerçek’deki habere göre Türkiye’de Aralık ayında 30 binin üzerinde seyreden vak’a sayısı alınan tedbirlerle 25 Ocak’ta 6 binin altına düştü. Ancak mutant virüsün ortaya çıkması ve sömestir tatiliyle yeniden yükselişe geçti. İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından Mart-Nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddialarının da gündeme gelmesi endişeleri beraberinde getirdi. Tedbir alınmadığı takdirde vak’a sayılarında ciddî artışlar olacağı öngörüsünde bulunan hekimler, “Sıkı bir kapanma yapılmalı, iller arası toplumsal hareketlilik azaltılmalı, aşının dağıtımı eşit olmalı ve aşı uygulamaları hızlandırılmalı. Bunları yapmadığımız zaman öngöreceğimiz bir artış var. Şu anda bir adım atarsak o artışın önüne geçebiliriz” uyarısı yaptılar.

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.