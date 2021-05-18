Uzun iş saatleri ömrü kısaltıyor

BM araştırmasına göre uzun çalışma saatleri sebebiyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor. Haftada 55 saat ve üzeri çalışmak ömrü kısaltıyor.

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortaklaşa yaptığı araştırmada, haftalık 55 saat ve üzerinde çalışanlarda, 35 ila 40 saat aralığında çalışanlara kıyasla kalp krizi riskinin yüzde 35 daha yüksek olduğu ve yüzde 17 daha fazla kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin görüldüğü ortaya kondu.

Araştırmada, uzun süreli çalışma saatleri sebebiyle her yıl yüz binlerce kişinin öldüğü, 2016’da bu rakamın 745 olarak kayda geçtiği belirtildi. Uzun süreli çalışma temposu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 75’inin orta yaş ve üzerindeki çalışanlarda görüldüğü vurgulanan araştırmada, en fazla ölümlere, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde rastlanıldığı kaydedildi. Öte yandan araştırmada, uzun süreli çalışma kaynaklı hastalıkların da işe bağlı gelişen hastalıkların yaklaşık yüzde 33’ünü oluşturduğuna işaret edildi. DSÖ uzmanlarından Frank Pega, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde çalışma saatlerinin yüzde 10 arttığına dair ellerinde veriler bulunduğunu da ifade etti. (AA)

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Çalışma saati en fazla olan ülkeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgını yüzünden giderek artma eğilimindeki iş çalışma saatlerinin ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Haftada 55 saat ve üzeri çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkidiğine dikkat çeken DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık bölümü çalışanların haklarının korunması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Avrupa İstatistik Ofisi’ne göre ortalama çalışma süresi en fazla olan ülke Türkiye. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), pandeminin yaşandığı 2020’deki ortalama çalışma sürelerini araştıran çalışmasında Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 35,7 saat olduğunu tesbit etti. Haftalık ortalama çalışma saatinin en fazla olduğu ülke 42,45 saat ile Türkiye oldu.