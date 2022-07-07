Vak’alar 3 haftada 5 kat arttı

Son bir ay içinde hastanelere yapılan başvuruların artması, Koronavirüs’te yeni dalganın habercisi olurken, son haftada risk gruplarında yoğun bakımlara yatışın arttığı öğrenildi.

Son hafta verilerine göre 3 hafta içinde virüs vakaları 5 kat arttı. Vaka sayıları 20-26 Haziran tarihlerinde 26 bin 635’e, 27 Haziran-3 Temmuz arasında ise 57 bin 113’e yükseldi. Haber Merkezi

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