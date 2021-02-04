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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Vak’alar yeniden yükseliyor

04 Şubat 2021, Perşembe 17:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde vak’a sayısının yeniden artışa geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirus Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgındaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Koca şunları kaydetti, “Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır” 

Güney Afrika ve Brezilya varyantları da Türkiye’de

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonrası Türkiye’de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıkladı. Türkiye’de ortaya çıkan virüs mutasyonları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Koca, şunları kaydetti: “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki  İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz”

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Mutasyonlar inaktif aşıyı etkilemiyor

Öte yandan uzmanlar, halihazırda uygulamaya geçen aşıların etkinliğini tartışıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, inaktif (ölü virüs) aşının, mutasyona uğramış koronavirüsten etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek aşı türü olduğunu bildirdi. Türkiye’de de yapılmaya başlanan inaktif yani ölü aşıların mutasyondan etkilenmediğini ifade eden Demirer şöyle devam etti:  “Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor. Çünkü mRNA aşıları virüsün sadece diken proteinine karşı antikor oluşturuyor. Ama ölü aşılar, virüsün 4 bölümüne birden yani diken proteinine, zarfa, çekirdeğe ve çekirdeğin dışındaki zara karşı antikor oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir mutasyondan ölü aşıların etkilenmesini beklemiyoruz. Bu aşılar etkinliklerini kaybetmeyecekler. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın da önümüzdeki dönemde mutasyonlar yaygınlaşırsa ölü aşılara döneceğini düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar ülkemizde de 2 milyon kişiye yapılan ölü aşılar, güvenli aşılar. Bunlar mutasyondan etkilenmeyecek veya en az etkilenecek aşılar. Çünkü virüsün bütün bileşenlerine karşı antikor oluşumu söz konusu. Bu nedenle Kuzey Avrupa’da da ölü aşı çalışmaları başladı.”

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İzole hayata talep yüzde 80 arttı

Covid-19 pandemisiyle birlikte bütün dünya izole hayata yöneldi. Türkiye’nin en önemli tatil ve turizm bölgeleri arasında yer alan Bodrum’da talep artışı yaşanırken, TÜİK verilerine göre 2020 yılında Bodrum’da bir önceki yıla göre yüzde 23,8’lik artışla toplam 6 bin 403 adet konut satıldı. Bölgede izole yaşama imkânı sunan projeler pandemide cazibe merkezine dönüştü. Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy, “Teknoloji ve sağlık sektörlerine talebi ciddi oranda artıran pandemi aynı doğrultuda izole yaşam arzusunu da tetikledi. Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda 200 milyon Euro yatırım ile hayata geçirdiğimiz The Ritz-Carlton Residences, Bodrum projemizle insanların, sosyal mesafe ve izole yaşam ihtiyaçlarına çözüm olduk. Projemize olan talep geçen yıla oranla yüzde 80 arttı’’ dedi. Aşılama çalışmaları ile pandeminin etkileri azalsa da değişen yaşama alışkanlıklarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda izole yaşama olan talep büyüyerek devam edecek diyen Batu Aksoy; Bodrum başta olmak üzere benzer lokasyonlarda izole hayata olan yatırımların artacağını belirtti.

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