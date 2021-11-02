“Vak’aların yarısı 30 yaşın altındakiler”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, koronavirüsü vak’alarında yaş ortalamasının düştüğünü belirterek çocuklarda ve gençlerde bulaşıcılığın en az yetişkinler kadar olduğuna dikkat çekti.

Gençlerde aşılanmanın yavaş ilerlediğine de vurgu yapan Dr. Koç, “Gençlerimiz ‘bize bir şey olmaz’ diye düşünüyor. Aşı olmadıkları zaman hem arkadaşları arasında hem de toplum içinde kendilerini ayrıcalıklı bir grup olarak tanımlıyorlar. Şu an okullar açıldı ve kışa girildi. Soğuk algınlığı, nezle ve birçok virüsün ortalıkta cirit attığı bir dönemdeyiz. Tabiî ki COVID-19 vak’aları da yaygın. Karşımıza gelen vak’alarda hangisinin COVID-19, hangisinin nezle ya da soğuk algınlığı olduğunu ayıramıyoruz. Test yaptırmaya gönderiyoruz ama hafif atlatan gençler ve çocuklar test yaptırmaya dahi gitmiyorlar. Bu yüzden de evdekiler ve yakın tanıdıkları riske girmiş oluyor” diye konuştu. Aile hekimliği izlem listelerine 30 yaşın altındaki vak’aların girmeye başladığını ifade eden Koç, “Neredeyse her gün COVID-19 pozitif vak’alarının yarıya yakını, 30 yaşın altında. Bunların da büyük bir kısmını, 20 yaş altı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor” dedi.

(Haber merkezi)