Veterinerlerden kurbanlık alacaklara uyarı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanlıkların mutlaka Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerden alınması gerektiğini belirterek, “Alınacak hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığında kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin olmasına, veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren sağlık raporuna ve hayvanların pasaportlarının olmasına dikkat edilmeli.” dedi.

Bayramda yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın naklinin ve kesiminin yapılacağını ifade eden Eroğlu, “Bu miktar, ülkede yıllık kesilen hayvan sayısının yaklaşık yüzde 25-30’una tekabül ediyor. Bu kadar hayvanın kısa sürede nakledildiği ve kesildiği bir ortamda, gerekli tedbirler alınmaz ve altyapı oluşturulmazsa insan ve hayvan sağlığı ile çevre sorunlarını beraberinde getirir.” diye konuştu. AA

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