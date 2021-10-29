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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Virüs salgını göçleri azalttı

29 Ekim 2021, Cuma 17:00
Kovid-19 sebebiyle OECD ülkelerine yönelik kalıcı göç akışları 2020’de yüzde 30’dan fazla azalarak yaklaşık 3,7 milyona, yani 2003’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kovid-19 sebebiyle OECD ülkelerine yönelik kalıcı göç akışları 2020’de yüzde 30’dan fazla azalarak yaklaşık 3,7 milyona, yani 2003’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tüm kalıcı göç kategorilerinde bir düşüş yaşandı ve en büyük düşüşü aile göçü gösterdi.

Euronews’de yer alan habere göre özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya yönelik insanî göç akışları da ciddî şekilde etkilendi. İş gücü göçü ve serbest dolaşım, sırasıyla yaklaşık yüzde 24 ve yüzde 17 azaldı. Geçici iş gücü göçü ortalama olarak yüzde 58 ve şirket içi transferler yüzde 53 oranında keskin bir şekilde düştü.

Kovid-19 salgını, göçmen entegrasyonunda son on yılda OECD ülkelerinde elde edilen ilerlemeyi de önemli ölçüde durdurdu. OECD’ye göre, hükümetler, büyük olumsuz ekonomik sonuçlara yol açacak ve genel sosyal uyumu tehdit edecek olan göçmen entegrasyonunda kalıcı bir gerilemeye yol açabilecek olan pandemiyi önlemek için “âcilen kapsamlı ve eşgüdümlü” eyleme geçmeli.

Rapor, pandeminin başlangıcından bu yana, göçmen işçilerin iş kayıplarından orantısız bir şekilde etkilendiğinin altını çiziyor. Yabancı uyruklu ve yerli doğumlular arasındaki istihdam oranındaki fark OECD ülkeleri genelinde genişleyerek ortalama yüzde 2 puana ulaşırken, işsizlik oranındaki fark şimdi yüzde 3’ün üzerinde. “Göçmenler tükettiklerinden fazlasını geri kazanıyor”

Göçün 25 OECD ülkesi üzerindeki mali etkilerine dair yayınlanan raporda göçmenlerin ortalamada tükettiklerinden fazlasını geri kazandırdıkları tesbit edildi.

Buna göre 2006-18 döneminde göçmenler vergi ve katkı paylarına, hükümetlerin sosyal koruma, sağlık ve eğitim için harcadıklarından daha fazla katkıda bulundu.

Rapora göre satın aldıkları ürünlerle dolaylı vergiler ödeyen, iş kuran, gelir vergisini ödeyen ve pazar oluşturan göçmenler toplamda 2,5 trilyon dolarlık katkı sağladılar. Onlar için devletlerin yaptığı bütün sosyal harcama giderlerinin toplamı ise 2 trilyon dolar oldu. İstanbul / Haber Merkezi

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