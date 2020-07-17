Virüse karşı grip aşısı tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza (grip) ve Covid-19’a aynı anda yakalanmanın hastalığın daha ağır seyretmesine sebep olabileceğini vurgulayarak bu nedenle bu dönemde de grip aşısını tavsiye ettiklerini söyledi.

Diken’in haberine göre, Ankara Şehir Hastanesi Âcil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz şöyle konuştu: “Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının Covid-19’a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil. Ama iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz.” Kayıpmaz, mevsimsel grip olarak halk arasında bilinen influenzaya karşı geliştirilen aşıyı, risk grubundaki hastalara, bağışıklık sistemi düşük olan kişilere tavsiye ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı: ‘Önceki yıllarda da bunu tavsiye ediyorduk. Bundan sonraki yıllarda da tavsiye ediyoruz. Fakat burada şu an karşılaştığımız mikroorganizmalar birbirinden farklı. İnfluenza bir tarafta, Covid-19 dediğimiz virüs ayrı bir tarafta. “

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