Yalova’da kalp pili tedavisi uygulanıyor

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan aritmi merkezinde, kalbinde ritim bozukluğu bulunan hastalara, ablasyon (yakma) tekniğiyle tedavi süreçlerinin yanı sıra kalp pili teknolojisi uygulanıyor.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Fatih Beşiroğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle kalp ritim bozukluklarının girişimsel tedavileri üzerine bir yıl eğitim aldıktan sonra Yalova’daki hastanede kurulan aritmi merkezinde göreve başladı. Sık tekrarlayan çarpıntıların kalbin içinde kaynaklandığı bölgelerin tespit edilmesi ve sonrasında ablasyon tekniğini uygulayan Beşiroğlu, kalıcı kalp pili teknikleri konusunda da bilgi ve deneyimlerini tedavilerinde kullanıyor. Hastalardan Nehir Saatçıoğlu (63), Beşiroğlu tarafından “sol dal pacing” olarak bilinen kalbin doğal elektriksel sistemi kullanılarak kalp pilinin daha verimli çalışacağı teknikle sağlığına kavuştu. Uzman Dr. Fatih Beşiroğlu, gazetecilere, kalp pili takılmasına ilişkin yeni teknikle kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye konulan pil kablosunun bölgeye vidalandığını söyledi. Kalbin, pille kendi doğal sistemi kullanılarak uyarılmasının sağlandığını belirten Beşiroğlu, bu teknikle pilin çok daha etkin ve zararsız çalıştığını ifade etti. AA

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