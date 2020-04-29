Yazın daha az göreceğiz

Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 91,8 iken, nisan ayında % 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında “Temmuz, Haziran gibi biz bunu daha da az olarak göreceğiz, ama bilmemiz gereken en önemli şey mikroorganizma ortadan kalkmadı kalkamayacak da ve sonbaharda tekrar karşımıza belki daha fazla vak’ayla birlikte çıkacak. O yüzden kulağımız her zaman aşı çalışmalarında. Aşı ortaya çıktığı zaman daha rahat edebileceğiz.” dedi. Taşova, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin sonucu olarak vak’alarda belirgin bir düşme gördüklerini, bunun da çok sevindirici olduğunu belirtti. Adana- aa