Yeni bir pik kaçınılmaz

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘kontrollü normalleşme’ tedbirlerine ilişkin genelgeye Türk Tabipleri Birliği (TTB) hekimleri tepki gösterdi.

TTB, “Parkları, sahilleri kapatıp AVM’leri açarak iktidarın ne hedeflediğini anlamak kolay değil” açıklaması yaptı. Mersin Tabip Odası da düzenlediği basın toplantısında, ‘kademeli normalleşme’ programını eleştirdi. Hekimler, şu ifadeleri kullandı: “Günlük vak’a sayılarının 10 binin üzerinde olduğu, günlük ölümlerin 250’ye yakın olduğu, aşılamada yüzde 12’lerde kalındığı bir ortamda bu salgınla baş edebilmek mümkün değil. En fazla bir ay içerisinde başka bir pik ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz.”

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.