"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

10 Ağustos 2023, Perşembe 00:19
İlaç alım fiyatlarındaki euro kurunu 14 TL’ye çıkarılması piyasadaki aktörleri tatmin etmedi. Eczacılar ve doktorlar, kur dezavantajı sebebiyle yeni nesil ilaçların Türkiye’ye getirilemediğini vurguluyor.

23 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilaçların Türkiye’ye girişinde kullanılan euro kuru yüzde 30 artışla 14 TL’ye yükseltildi. Ancak eczacılar, serbest piyasada kurun 29 TL civarında seyrettiğine dikkat çekerek yapılan artışın ilaç sıkıntısını tam anlamıyla çözmeyeceğini düşünüyor. Düşük kur uygulaması nedeniyle yeni nesil ilaçların ithal edilemediğini belirten eczacı ve doktorlar, bunun da tedavilerin aksamasına yol açtığını savunuyor.

dw Türkçe’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun son olarak açıkladığı Piyasa Gözlem Raporu’nda yer alan verilere göre “satış değeri açısından” bakıldığında Türkiye’deki ilaçların yüzde 52’si ithal ediliyor. Kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkların tedavileri de çoğunlukla yurt dışından getirilen ilaçlarla yapılıyor. Türkiye’ye yurt dışından gelen ilaçların tek alıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Dağıtım da SGK üzerinden yapılıyor. Bu nedenle ilaçlara ödenecek ücretler SGK tarafından belirleniyor. Bu fiyat politikası nedeniyle de bazı ilaçların bulunamaması ya da yeni nesil ilaçların Türkiye’ye getirilememesi gibi problemler ortaya çıkıyor. Örneğin diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç Türkiye’ye geliyor, ancak eski formülü ile hastaların kullanımına sunuluyor.

% 80’e yakını Türkiye’de bulunmuyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “akıllı ilaç”, “biyoteknolojik ilaç” veya “nanoteknolojik ilaçlar” olarak adlandırılan yeni nesil ilaçların özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların tedavilerinde kullanıldığını kaydediyor. Şirketlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye’den ruhsat alma konusunda isteksiz davrandıklarını belirten Ercanlı’nın verdiği bilgiye göre bu tür ilaçların yüzde 80’e yakını Türkiye’de bulunmuyor. Yeni nesil ilaçların gelmemesinin bir tür “ilaç yoksunluğu” olduğunu belirten Ercanlı, “Biz üzerine basa basa söylüyoruz; ‘yokluk’ demek sadece o ilacı bulamamanız değil, eğer ülkeye yeni nesil ilaç molekülü gelmiyorsa o da bir yokluktur. Sonuçta ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni tür bir tedaviden mahrum kalıyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

İnsani maliyeti var

Yeni nesil ilaçların pahalı olduğuna dikkat çeken tıbbi farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Ersin Yarış ise, “Kurdaki uygulama nedeniyle bu ilaçlar gelmezse tedavi daha ucuz ilaçlarla olur, ama tedavi daha az başarılı olur” diyor. Yeni nesil ilaçların gelmemesi nedeniyle yeni tedavi yöntemlerinin de uygulanamadığını belirten Prof. Dr.Yarış, “Yeni nesil ilaçları getirmezseniz daha az başarılı ya da eski kuşak ilaçları kullanmak zorundasınız. Maliyeti daha düşük. Toplumsal ve insani maliyeti var ve kimsenin bunu gördüğü yok. İnsanlar ‘ilaç bulayım da nasıl bulursam bulayım’ derdinde” diyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

    Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

    Musul verildi, Lozan imzalandı

    Şüheda Sadakat dualarla

    İlk 100'de yokuz

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

    ‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

    Darbecilere mali yaptırım

    Meclis yine toplandı ve dağıldı

    Almanya’ya iltica başvuruları %203 arttı

    “Keşke Lozan sınırları böyle değil de, şöyle çizilseydi”

    Akbelen’den elinizi çekin

    Tahliyelerde ayrımcılık yapılmamalı

    Kuraklık buğdayı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor
    Genel

    Şüheda Sadakat dualarla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dehşetli plan Risale-i Nur’la bozuldu
    Genel

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez
    Genel

    Musul verildi, Lozan imzalandı
    Mikail YAPRAK

    Güldüren ve düşündüren hikâyeler
    Süleyman KÖSMENE

    Bilmediğimiz sırlar var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.