Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

İlaç alım fiyatlarındaki euro kurunu 14 TL’ye çıkarılması piyasadaki aktörleri tatmin etmedi. Eczacılar ve doktorlar, kur dezavantajı sebebiyle yeni nesil ilaçların Türkiye’ye getirilemediğini vurguluyor.

23 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilaçların Türkiye’ye girişinde kullanılan euro kuru yüzde 30 artışla 14 TL’ye yükseltildi. Ancak eczacılar, serbest piyasada kurun 29 TL civarında seyrettiğine dikkat çekerek yapılan artışın ilaç sıkıntısını tam anlamıyla çözmeyeceğini düşünüyor. Düşük kur uygulaması nedeniyle yeni nesil ilaçların ithal edilemediğini belirten eczacı ve doktorlar, bunun da tedavilerin aksamasına yol açtığını savunuyor.

dw Türkçe’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun son olarak açıkladığı Piyasa Gözlem Raporu’nda yer alan verilere göre “satış değeri açısından” bakıldığında Türkiye’deki ilaçların yüzde 52’si ithal ediliyor. Kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkların tedavileri de çoğunlukla yurt dışından getirilen ilaçlarla yapılıyor. Türkiye’ye yurt dışından gelen ilaçların tek alıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Dağıtım da SGK üzerinden yapılıyor. Bu nedenle ilaçlara ödenecek ücretler SGK tarafından belirleniyor. Bu fiyat politikası nedeniyle de bazı ilaçların bulunamaması ya da yeni nesil ilaçların Türkiye’ye getirilememesi gibi problemler ortaya çıkıyor. Örneğin diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç Türkiye’ye geliyor, ancak eski formülü ile hastaların kullanımına sunuluyor.

% 80’e yakını Türkiye’de bulunmuyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “akıllı ilaç”, “biyoteknolojik ilaç” veya “nanoteknolojik ilaçlar” olarak adlandırılan yeni nesil ilaçların özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların tedavilerinde kullanıldığını kaydediyor. Şirketlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye’den ruhsat alma konusunda isteksiz davrandıklarını belirten Ercanlı’nın verdiği bilgiye göre bu tür ilaçların yüzde 80’e yakını Türkiye’de bulunmuyor. Yeni nesil ilaçların gelmemesinin bir tür “ilaç yoksunluğu” olduğunu belirten Ercanlı, “Biz üzerine basa basa söylüyoruz; ‘yokluk’ demek sadece o ilacı bulamamanız değil, eğer ülkeye yeni nesil ilaç molekülü gelmiyorsa o da bir yokluktur. Sonuçta ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni tür bir tedaviden mahrum kalıyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

İnsani maliyeti var

Yeni nesil ilaçların pahalı olduğuna dikkat çeken tıbbi farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Ersin Yarış ise, “Kurdaki uygulama nedeniyle bu ilaçlar gelmezse tedavi daha ucuz ilaçlarla olur, ama tedavi daha az başarılı olur” diyor. Yeni nesil ilaçların gelmemesi nedeniyle yeni tedavi yöntemlerinin de uygulanamadığını belirten Prof. Dr.Yarış, “Yeni nesil ilaçları getirmezseniz daha az başarılı ya da eski kuşak ilaçları kullanmak zorundasınız. Maliyeti daha düşük. Toplumsal ve insani maliyeti var ve kimsenin bunu gördüğü yok. İnsanlar ‘ilaç bulayım da nasıl bulursam bulayım’ derdinde” diyor.

Haber Merkezi