Yeşil alanlarda yaşayanların kemikleri daha sağlam

Araştırma, evlerinin yakınında yeşil alan bulunan çocukların kemiklerinin önemli ölçüde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında Belçika’nın Flanders bölgesinde kentsel, banliyö ve kırsal alanları kapsayan dört ila altı yaş arasındaki 300’den fazla çocuk incelendi. Bilim insanları, yüzde 20-25 daha fazla doğal alana sahip yerlerde yaşayan çocukların kemik gücünün arttığını keşfetti. The Guardian‘ın aktardığına göre türünün ilk örneği olan bu çalışma, aynı zamanda yeşil alanlarda büyüyen çocuklarda düşük kemik yoğunluğuna sahip olma riskinin yaklaşık yüzde 65 daha az olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, çocuklar için yeşil alanların boyutunun ve erişilebilirliğinin artırılmasının yaşlandıklarında kırıkları ve kemik erimesini önleyebileceğini söyledi.

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