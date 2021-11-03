Yetersiz beslenme erken ölüm sebebi

Yetersiz beslenme sadece bebek ya da çocukların sorunu değil. Yaşlılar, kanser, Alzheimer, Parkinson hastaları, inme ve büyük ameliyat geçirenlerde de beslenme yetersizliği görülebiliyor. Beslenemeyen hastalarda, seyir daha ağır oluyor.

Her dört kanser hastasından biri, hastalığı sebebiyle değil yetersiz beslendiği için ölüyor. Diken’deki habere göre Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Murat Gündüz’ün verdiği bilgiye göre, yetersiz beslenme iki ayrı ve büyük soruna yol açıyor. Birincisi, yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi arttırması, hastanede kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesi. Sorunlardan ikincisi ise yetersiz beslenmenin ciddî ekonomik kayıplara neden olması. Haber Merkezi

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