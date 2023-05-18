Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

Her yıl dünya çapında çok sayıda ölümle bağlantılı olduğu bilinen hipertansiyona karşı uyaran Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Hipertansiyonun herhangi bir semptomu olmayabilir. Bu nedenle yetişkinlerin tahminen yüzde 46’sı hipertansiyonu olduklarından habersizdir. Semptomlardan bazıları sabahın erken saatlerinde baş ağrıları, burun kanamaları, kulaklarda uğultu ve görme bozukluklarıdır. Şiddetli hipertansiyonda ise mide bulantısı, kusma, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrısı, kaygı ve kas seğirmeleri olabilir” dedi.

Prof. Dr. Boztosun, dünyada yaklaşık 1.3 milyar insanın hipertansiyon hastası olduğuna dikkati çekerek, “Erkekler kadınlardan daha yaygın olarak hipertansiyondan muzdariptir. Hipertansiyon, her yıl dünya çapında çok sayıda ölümle, özellikle kalp krizi, böbrek hastalığı ve inme ile bağlantılı olması nedeniyle, günümüzde hayati derecede önemli bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir” diye konuştu. Haber Merkezi

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