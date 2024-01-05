Yoğun bakımlar alarm veriyor

İstanbul Tabip Odası (İTO), son haftalardaki Covid-19, influenza (grip) ve diğer mevsimsel virüslerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle, yoğun bakımlardaki doluluğun alarm verdiğini duyurmuştu.

Diken’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Utku’ya göre yoğun bakımları tıkayan en önemli konuların başında ‘yoğun bakımda olmayacak kadar iyi, yoğun bakımdan fayda görmeyecek terminal hastalar’ın yer işgal etmesi geliyor. Bazı uzmanlar yoğun bakım yataklarının yüzde 20-30’unun yanlış kullanıldığını düşünüyor. Utku: “Son yıllarda yaşlı hasta grubuyla uğraşmaya başladık. 96- 100 yaşın üstünde hastalar alıyoruz. Sayıları giderek artıyor. Daha da artacağını tahmin ediyorum. Çünkü hem yaşlanan nüfus hem de kalitesiz yaşlanmalar çok artmaya başladı. Özellikle Covid-19’dan sonra yaşlılarda neredeyse 10 sene fatura etti. 75 yaşındakiler bir anda 85 gibi oldu.” dedi.

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