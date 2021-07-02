Yüksek nem kalp krizi sebebi

Aniden bastıran yaz sıcakları ile birlikte birçok kişi tedbirsiz sıcağa ve güneşe maruz kalabiliyor. Neredeyse her gün yüzde 50’nin üzerinde seyreden nem oranıda hastalıklara dâvetiye çıkartıyor. Böyle günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalışır, bu da kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay ani sıcaklık yükselmelerinde ve yüksek nemli günlerde sadece hipertansiyon ve kalp hastalarının değil, sağlıklı kişilerinde rahatsızlanabileceğini söylüyor. Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Akay, “Havaların aniden ısınmasıyla kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir, güneşe uzun süremaruz kalmak, susuz kalmak, koruyucu giysi, şapka kullanmamak güneş çarpmasına neden olabilir ve herkes için risk oluşturabilir” diye konuştu.

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