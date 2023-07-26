Yüksek sıcaklıklar psikolojimizi bozuyor

Çalışmalar artan sıcaklıklar ile zihinsel yorgunluk, saldırganlık ve hatta daha yüksek intihar oranları gibi bir dizi zihinsel sağlık sorunu arasında bağlantılar bulmuştu.

Ancak uzmanlar ne olursa olsun, bunaltıcı sıcağın daha kötü zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğunun açık olduğunu söylüyor. Bir çalışma, 2010 ile 2019 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 2.775 ilçeden acil servislere giden 2,2 milyondan fazla yetişkinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Araştırmacılar, yazın en sıcak günlerinde, en soğuk günlerine göre ruh sağlığı sorunları için yaklaşık yüzde 8 daha fazla acil servis ziyareti olduğunu buldular. Kendine zarar verme, madde kullanımı, kaygı, ruh hali ve şizofreni bozuklukları gibi sorunlar için acil durum ziyaretlerinin tümü, sıcaklıkla orantılı olarak tutarlı bir şekilde arttı. 2008-2013 yılları arasında yapılan araştırmada da kliniğe başvuran insanların sıcaklığın yükselişine bağlı olarak artan stres, öfke ve yorgunluk hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. İstanbul - Lütfiye Kef Özdemir

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