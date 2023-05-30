Yüksek stres obeziteyi tetikliyor

Son zamanlarda obezite şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuran hasta sayılarında ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Psikiyatri uzmanı Dr. Cengiz Soylu, “Yapılan araştırmalarda batı tarzı beslenme nedeniyle depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik semptomların oluşma riskinin arttığı gösterilmiştir. Yine başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere birçok ruhsal hastalığın da aşırı yeme ya da hazza dayalı yemeyi artırdığı görülmüştür” dedi.

Stres ve beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çeken Uzm. Dr. Soylu, “Modern yaşantı tarzı insanoğluna zenginlik, mutluluk ve huzur vaat etmiş olmasına rağmen bunların çoğu gerçekleşmemiş, aksine insanoğlu daha çok stres yaşamaya başlamıştır. Stres ise birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların veya durumların ortaya çıkmasına neden olarak hayatımızı zora sokmuştur” dedi. Haber Merkezi

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