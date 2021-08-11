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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yüzde 70 aşılanırsa pandemi zamanla biter

11 Ağustos 2021, Çarşamba
Prof. Dr. Aykut ÖzdarenDEli yoğun bakımlarda aşılanmayanların oranına dikkat çekerek, “Toplumun yüzde 70’i aşılandığı takdirde pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır” dedi.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ERÜ Tanıtım Günleri faaliyetinde öğrencilerle bir araya geldi. Sputnik’deki habere göre Yerli aşıyı geliştiren Özdarenli, Turkovac aşısıyla ilgili yapılan çalışmaya değinerek, “Şu anda da Turkovac aşısı ile ilgili de klinik öncesi çalışmaları bitirdik. Faz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Erciyes Üniversitesi’nin özellikle araştırma geliştirme noktasında önemli bir üniversite olduğunu söylemek lâzım” diye konuştu.

‘Bundan sonraki süreçte bu tarz pandemiler olacak’

Dünyada ileriki dönemlerde yeni virüslerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özdarendeli, “Sars-1, Mers ve Sars-2 virüslerinin ardından yeni bir virüs görülebilir. Şu anda 2000’li yıllarda ortaya çıkan salgınlara baktığımız zaman bunlardan Sars-1, Mers ve Kovid-19, koronavirüs kapsamında yer alıyor. 2000’li yılların başında domuz gribi salgını vardı. 2014-2015 yıllarında Afrika Kıt’ası’nda Ebola salgınları vardı. Bunların hepsi viral kökenli. Hepsi zoonotik. Yani ekolojik dengeleri birtakım yanlış politikalarla dünyadaki yanlış işlemlerle değişti. Ekolojik yapılar da değişti. Bu yüzden doğadaki canlılar özelikle yaban hayatı ile insanların biraz daha iç içe girmesi zoonotik olarak bu hastalıklar ortaya çıkıyor. O yüzden bundan sonraki süreçlerde bu tür pandemilerin olma olasılığı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

‘Bütün aşılar etkili gözüküyor’

Koronavirüs salgınında uygulanan aşıların etkisiyle ilgili açıklama yapan Özdarendeli, “Sinovac ile Turkovac aşısı platform olarak aynı şekilde üretilen inaktif aşılardır. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Birbirlerine avantajları ve dezavantajları ortaya çıkacaktır. BioNTech mRNA tabanlı bir aşı. İlk defa da dünyada uygulanan bir aşı. İlk veriler yan etki noktasında problemsiz gözüküyor. Uzun vadede bu yeni jenerasyon aşıların tabiî ki etkileri ortaya çıkacaktır, ama şu ana kadar bütün aşılar kısmî olarak çok az yan etkili olup pandeminin kontrolünde oldukça etkili gibi gözüküyor. Hem inaktif hem de yeni jenerasyon Kovid-19 aşıları böyle görünüyor” şeklinde konuştu.

Özdarendeli, “Şu anda dünyada milyarlarca doz aşı üretildi. İnsanlara bu aşılar uygulandı. Bulaş özellikle devam ediyor. Aşılanan insanların hastaneye yatış ve yoğun bakım süreçleri oran olarak çok düştü. Aşılanmayanlar ile tam doz aşısını yaptırmayanların ise yoğun bakım ve hastanelere yatış süreçleri devam ediyor. O yüzden toplumun yüzde 70’i aşılandığı takdirde bu pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

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Antalya’da sağlıkçıların izinleri iptal edildi

Antalya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sağlık kurumlarında görev yapan bütün personelin izinleri iptal edildi. Kurul, şu anda izinde olan personelin izinlerini iptal ederken, ikinci bir talimata kadar da yeni yıllık izin taleplerinin ise durdurulmasına karar verdi.  8 Ağustos itibarıyla Antalya’da birinci doz aşı oranı 73.1’e yükleseldi ve ‘sarı’ kategoride bulunuyor.

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