Zatürre vakalarında artış

Son haftalarda grip benzeri şikayetlerle gelen hastalarda, artan şekilde zatürre vakası ile karşılaştıklarını ifade eden, Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, şikayetler uzadıkça iş, okul gibi günlük aktivitelerin yoğunluğu ile de birleşince tablonun zatürreye dönmeye başladığını ifade etti.

Özkaya, “Son günlerde polikliniklerde ve acillerde bu uzamış grip benzeri tablonun sonrasında artmış zatürre vakaları ile karşı karşıyayız” dedi. Okulların açılması ile son günlerde okula giden çocukları olan anne ve babaların hastalanmaya başladığını söyleyen Özkaya, kliniklerde bu hastaların oluşturduğu yoğunluğa dikkate çekti. Özkaya, “Çocuklar hastalığı bir iki günde atlatırken anne ve babalarına bulaştırarak günlerce öksürük başta olmak üzere uzamış şikâyetlere neden olmaya başladı” şeklinde konuştu Ankara - Ahmet Terzi

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