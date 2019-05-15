Zehirsiz gıda mümkün mü?

Dünyada tarım zehiri kullanımı her geçen yıl artıyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, pestisitlerden arınmış zehirsiz sofralar için farkındalık oluşturuyor.

Dünyada tarım zehiri kullanımı her geçen yıl artıyor. Helvetas’ın raporuna göre, 2015 yılında dünya genelinde kullanılan pestisit miktarı 3,5 milyon ton olarak açıklandı. Pestisit, endüstriyel tarımda mantar, böcek, yabanî otlara vs. karşı kullanılan kimyasalların genel adı. “Tarım ilâcı” olarak bilinen pestisitler iyileştirmiyor; toprağı, suyu, havayı, insanları, hayvanları zehirliyor. Bitkilere uygulanan pestisitlerin sadece yüzde 2’si uygulandığı alanda kalıyor; geriye kalan yüzde 98’lik kısım havaya, toprağa ve suya karışıyor. Pestisitler üzerine yapılan çalışmalar, çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki akut etkileri dışında, alınan miktarlar görece küçük olsa da, uzun süre boyunca maruz kalındığında insanlarda kronik hastalıklara da sebep olabildiğini göstermektedir. Sağlığa etkilerinin yanı sıra su, toprak, biyolojik çeşitlilik, iklim üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla Buğday Derneği “tarım ilâcı” ve “pestisit” yerine, nasıl fareler için kullanılan pestisite “fare zehiri” deniliyorsa, “tarım zehiri” kavramını kullanmayı tavsiye ediyor.

Amaç pestisit kullanımını sınırlamak

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden yapılan açıklama şöyle; “Bir yıl sürecek proje kapsamında, pestisitlerin olumsuz etkileri ile tarımda kullanılan bu zehirlere alternatif tabiat dostu yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık oluşturmak ve pestisit kullanımını sınırlamak için Türkiye’deki STK’ların kampanyacılık ve lobicilik çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak üzere, ortak amaçları “Zehirsiz Sofralar” projemizin amaçları ile kesişen STK ve sivil girişimlerin bir arada hareket etmelerini sağlayacak bir ağın kurulması için harekete geçtik. Konu ile ilgili tüm tarafların katılacağı, pestisitlerin zararları ve alternatifleri üzerine bir konferans düzenleyeceğiz.” Zehirsiz Sofralar Ağı’nda yer alacak kuruluşları bir araya getirecek toplantılardan ilki, yarın İzmir’de gerçekleşecek.

İstanbul – Yeni Asya