Risale-i Nur istikbali fethedecektir

Bilindiği gibi İstanbul’un fethi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (asm) müjdesini verdiği gibi “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur/askerdir’’ 1 hadis-i şerifin fetih müjdesine mazhar olarak Fatih Sultan Mehmed ve ordusu tarafından gerçekleşmiştir. İstanbul’un fethi bir çağı kapatmış ve yeni bir çağın kapısını açmıştır.

Geçen asrın başında ise Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen harikalar harikası Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Muhakemat isimli eserinde “İstikbalde hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak, yalnız hakikat-i İslâmiyettir. Evet, saadet saray-ı istikbalde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur; emareler görünüyorlar’’ 2 sözleriyle müjdesini verdiği gibi, Hutbe-i Şamiye’de “İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyet’in olacak. Ve hâkim, hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olacak’’ 3 müjdesi ve Sünûhat’ta ise ’Rüyada Bir Hitabe’ ile “1335 (1335 Rumî=1919 Milâdî) senesi Eylül’ünde, dünya da olup biten üzücü olayların (savaşlar) verdiği ıztıraplar ve dünyayı kuşatan koyu karanlık ve çaresizlik içinde çırpınan insanlığın bir teselli ve bir ümit aradığı bir anda gördüğü “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül edilen bir meclisi muhteşem’’ hakikatli bir rüyadaki meclis tarafından “Evet, ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır!’’ müjdesine mazhar olmuştur.

Yine Kastamonu Lâhikası’nda “Lillâhilhamd Risaletü’n Nur bu asrı belki gelen asrı tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler vak’alar’’ 4 ile haberi ve müjdesini verdiği ve Risale-i Nur Külliyatı’nın başka birçok yerinde bu ve buna benzer birçok müjdeli haberler bulunmaktadır. Dünyada şimdiye kadar hiç kimse, hiçbir millet Müslümanlar kadar böylesine müjdelere ve iltifatlara mazhar ve muhatap olamamıştır. Bu dünyada iken bir ayrıcalıktır. Bunun önemini kavramalı ve kıymetini bilmeli ve Risale-i Nur’a dört elle sarılmalıdır. Evet, ümitvarız: “şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sâdâ İslâmın sâdâsı olacaktır’’ ve o sâdânın istikbaldeki sesi de İnşallah Risale-i Nur olacaktır!

NOT: Selâmlar, duâlar. Şimdiden Kadir Gecenizi Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz. Cenab-ı Hak’tan daha nice mübarek geceler ve bayramlara kavuşmayı dileriz!

DİPNOTLAR:

1- Ahmet b. Hanbel, Müsned IV, diğer 5 adet hadisler.

2- Muhakemat giriş kısmı (önsöz).

3- Hutbe-i Şamiye s, 67.

4- Hizmet Rehberi s, 22.