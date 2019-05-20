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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Risale-i Nur kolaylaştırır

Ali ATAÇ
20 Mayıs 2019, Pazartesi
Bu seneki mahallî seçim kampanyalarına maalesef siyaset damgası vuruldu.

Böyle giderse ne siyasetçinin ne de din adamının inandırıcılığı kalmaz. Medyanın taraflı siyasî haberleri ise insanlara çok zarar veriyor. Mübarek iftar yemekleri, sanki siyasetin ziyafet sohbetleri oldu. Onun için yabancı ülkelerde verilen iftar yemeklerine imreniyoruz.

Evet Avrupa’nın ve özellikle Hıristiyan dünyası dini ve başka din mensupları tarafından verilen iftar yemeklerinde bunu görmek mümkündür. Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’in ev sahipliğinde Fransa Sarayı’nda verdikleri iftar yemeğinde “Vahşeti kınamalıyız, bizleri birbirimize düşürmeye çalışanların tuzağına düşmemeliyiz’’ mesajı ile konuşmanın kalan kısmındaki laikliğin Fransa’daki uygulamaları ile ilgili verdiği bilgiler önemli. Biz bunları yalnız Hıristiyan dünyanın ya da başka bir dinin mensubundan değil; Müslümanlardan da duymak isterdik. 

Yine Viyana Belediye Bakanı Michael Ludwing’in ev sahipliğinde verdiği iftar yemeğinde oruçla verdiği anlamlı mesajıyla birlikte ‘’Avusturya’da Müslümanlara yönelik kışkırtıcılığa karşı birlikte durmalıyız. Bizim toplumumuzda ırkçılık ve din karşıtı yaklaşımların yeri olmamalı. Bu sebeple birlikte yaşama ülküsünü ileriye taşımak bizlerin ortak çabası olmalıdır’’ mesajı dikkat çekiciydi. 

Yine Brüksel’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Belçika Büyükelçisi Ronald Gidwitz tarafından verilen iftar yemeğinde Yahudi Müze Direktörü Pascale Falek Alhadeff’in ‘’Bu faaliyet bizim için çok önemli, farklı kültürlerden insanların kaynaşmasını sağlıyor. Bu birlikte hayata dair bu önemli bir mesaj ihtiva ediyor. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz’’ mesajı önemlidir (16 Mayıs 2019 günkü basın yayın organları). 

İstanbul’un fetih tarihi olan 29 Mayıs bu yıl Ramazan’ın son günlerine denk geliyor. Bundan sonra ancak 2050’den sonraki yıllarda bu tarih çakışabilir. Madem bu tarihin çakışması bu sene sondur. Bu tarihi iyi değerlendirmek icap eder.

Her yıl verilen ‘’Geleneksel Yabancı Misyon Şefleri ve Büyük Elçilikleri İftarı’’, bu yıl İstanbul’un fetih günü olan 29 Mayıs’da Ayasofya Meydanı’nda verilebilir. Dinimizin ‘’Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’’ hadis-i şerifinin mana ve ruhuna uygun herkesten ve her kesimden insanların kalplerini İslâm’a ve sonra da birbirine ısındırmak ve huzur içinde buluşturmak ve barıştırmak için bir daha ele geçirilemeyecek ve kaçırılamayacak kadar önemli bir fırsattır.

Sonra da Kur’ân-ı Kerîm’in hakikatinin bir hazinesi ve mahsulü olan Risale-i Nur’dan orada hazır bulunanlara hitaben Bediüzzaman’ın, Başbakan merhum Adnan Menderes’e yazdığı mektuptan bahisle “(...) Hattâ bir kısım Hıristiyan Devletleri’ni de memnun etmek için Ayasofya’yı müzahrefattan temizleyip ibâdet mahalli yapmak(tır)’’ bilgisi paylaşılabilir. (Bediüzzaman’ın 1953 yılı başlarında İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sırasında (Hristiyanları kastederek) Patrik Athenagoras’a hitaben; ‘’Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğini ve Kur’ân-ı Kerîm’inde Allah’ın kitabı olduğunu kabul etmeleri halinde ehl-i necat olacakları’’ müjdesini vermek uygun olur kanaatindeyiz.

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