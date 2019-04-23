Tehlikeli kelimeler

Son günlerde yine insanların ve özellikle Müslümanların zihinlerini karıştıran, küfür ve şirki çağrıştıran ‘’yaratıcılık’’ kavramı ile istila ve işgal altına alındadır.

Halbuki milletçe moral değerlerimiz olan; kader ve kıvançta ve keder ve sevinçte, birlik içinde olduğumuz gibi, inanç değerimiz ve dünyamızda birlik ve beraberlik ve ahenk sağlanabilir. Yani asıl beka akıl ve kalplerdeki birlik ve beraberlikte olabilir. Zihni akıl ile kalbi biribiyle barıştırmalı. Halbuki bu kavramın misyonu barıştırma değil, fitne ve ayrıştırmaya sebep olmaktır.

Acaba insanlar ve özellikle de Müslümanlar cehaletlerinden mi yoksa gafletlerinden mi ya da âciz kaldıklarından mıdır ki ‘’yaratıcılık’’ kavramı yerine başka bir sözü veya kavramı üretmeyi ve yerine koymayı bilmedikleri için midir ki, bu kavramı telaffuz ediyor? Halbuki bu kavram yerine pekâlâ başka kelimemer telaffuz edilebilir. Ama ne yazıktır ki, Müslümanların bir kısmı bilerek ya da bilmeyerek buna öncülük ediyor. Ya da ’lisan-ı kali’ ile âlet oluyor. Bu da acı bir gerçektir. Bazen ‘’Cahil dost, düşman kadar zarar verebilir.’ (Muhakemat) İnsanların ve özellikle Müslümanların inancını doğrudan ilgilendiren bu kavram; Diyanet’i de doğrudan ilgilendirir ve ilgi alanına girmektedir. Neden konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini belirtme ve kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duymuyor?

Risale-i Nur’da aklen, ilmen ve mantıkan insanoğlu tarafından şimdiye kadar hiç bir şey yoktan var edilip vücut verilip yaratılmadığı izah ve ispat edilmiştir. Belki aklen ve ilmen varlığı kabul edilen ve varlığı ve vücudu yine Risale-i Nur yoluyla keşfedilen pek çok varlık gözümüz önünde olduğu halde dünya gözüyle göremiyor, duyamıyor ve hissedemiyoruz. Peki nasıl oluyor da, aynı insan bir şeyi yoktan yaratıyor veya yaratabiliyor?

Evet Müslümanların vazifesi önce kendi imanını tehlikeden kurtarmaktır. Sonra da başkalarının imanını kurtarmaktır. Yani Cehennem’e değil. Cennet’e adam yetiştirmektir. Buda cehaletle değil, ancak ferasetle olabilir. Yani bu zamanda hem ‘lisan-ı hali’yle hem lisan-ı kal’ıyla başkasına örnek olmaktır.