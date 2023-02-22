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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

2022’de 10 bin kez uyarılıp ikaz edilmişiz!

Ali FERŞADOĞLU
22 Şubat 2023, Çarşamba
Trip atmak, genellikle kişiler etrafındaki herhangi bir kişiye sinirlendiğinde veya kırıldığında soğuk davranması ve sinirlenmesinin tepkileridir.

Kaşlarımızı çatmamızın bir sebebi, omuz silkmemizin de bir mesajı yok mu? Memurlar, personel ve işçiler amirleri tarafından ihtar ve ikaz edilmezler mi? Devlet kimi zaman zecri uyarılar yapar, gerektiğinde hapse atmaz mı?

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de geçen yılın ilk 7 ayında 10 bin 705 deprem meydana geldiğini bildirdi. (16 Ağustos 2022, AA) Ve 6 Şubat’ta 10 ili içine alan K.Maraş depremi geldi… Sadece 2022’de 10 bin kez ihtar yemiş, uyarılmış, ikaz edilmişiz! 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş 7.7 ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremle büyük bir İlahi ikaz ile uyarılmışız! Peki bu ikazlardan hangi dersleri çıkarmalıyız?

Birinci ikaz: “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur!” (Hud Suresi 113.)

İkinci ikaz: “Bir toplulukta birtakım günahlar işlenir, işlemeyenler o günahları işleyenlerden daha güçlü ve daha çok oldukları halde, engel olmazlarsa, mutlaka Allah hepsine birden cezâ verir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; vd)

Üçüncü ikaz: Dünyadaki 32 afâtın 28’inin meydana geldiği ülkemizde inşaallah gerekli dersi çıkarır, aklımızı başımıza alıp “okullara ve sair resmi müesseseye afât dersleri ve eğitimi verilir, afat bakanlığı kurulur.”

Dördüncü ikaz: Hürriyet, meşrutiyeti (demokrasiyi) cumhuriyeti, yani adaleti, meşvereti, mutlaka ilim-fikir alış-verişini kurumsal hale getirmeyi, hukukun üstünlüğünü, gücün hukuk ve kanunun elinde olmasını, kontrolü, şeffaflığı da ihya etmeliyiz.

Beşinci ikaz: Bunların yanında da, “Bu vatanın ve bu milletin toplum hayatını bu acip zamanda anarşilikten, başıbozukluktan, karmaşadan, kaostan, gerilikten, fakirlikten kurtulmak için” şu beş esası zaruri ve kesin olarak ihya etmeliyiz.

Hürmet: Hem devlet, hem fertler biribirinin inanç, düşünce, vs., saygı göstermeli. Merhamet: Hangi inanç, etnik köken ve seviyede olursa olsun herkese şefkat, acıma ve yardım etmeliyiz. Emniyet: Güven, yani, herkes yarınlardan emin, herkese adil davranılacağı, yargılanacağına güveni tesis etmeliyiz. Haramdan çekinmek, meşru dairede kalmak. Başkasının malına, mülküne göz dikmemek. Serseriliği bırakıp itaat etmek: Çalışmak, çalışmak, imanlı, ahlaklı, dürüst insanlar olmak. (bknz., Şuâlar, internet, s. 307.)

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