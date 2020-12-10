21. yüzyılın ayıbı: Koronavirüs duvarı

Önce bir tesbiti nakledelim: “Sınır duvarları, birini dışarıda (veya içinde) tutmak için ülkelerin kendi sınırlarını korumakya yönelik inşa edilir. En eskisi, eski bölümleri 2500 yıllık olan Çin Seddi sınır duvarıdır.

“20. yüzyıldan günümüze kadar ise büyük ölçüde kentsel bir çevrede ve sadece bir şehir ve bir ülkeyi değil aynı zamanda zıt iki ideolojik, politik, askerî, ekonomik ve kültürel bloğu birbirlerinden ayırmak için kullanılmaktadırlar.

“Modern çağda da sadece dışarıdan gelen tehdit ve tehlikelere karşı değil, içeride yaşanan çatışmalara karşı bir tedbir olarak sınır duvarları inşa edilmiştir. 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması, akabinde Avrupa Birliği projesi ve küreselleşme gibi gelişmeler artık sınırların belirsizleştiği yönündeki tartışmaları fitillerken, son 20 yılda dünya genelinde çok sayıda yeni duvar politik amaçlarla inşa edilmektedir.

Sadece 2000-2014 yılları arasında dünya genelinde inşa edilen toplam 28 yeni duvar bulunmaktadır.

“Bu süreçte, sadece Amerika, Hindistan ve İsrail`in milyarlarca dolar harcayarak inşa ettikleri duvarların toplam uzunlukları 5700 kilometredir (Jones, 2012:10).” (Geçmişten Günümüze Sınır Duvarları, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/553923)

Büyük Ortadoğu Projesiyle o bölgeler işgal edildi, milyonlarca insan yerinden, yurdundan edilip mülteci durumuna düşürüldü. Ortadoğu’dan Avrupa”ya, Meksika’dan ABD’ye büyük göç ve mülteciler akını başladı. Komünist Çin, uydu ve seyahatlerle dışarıya açıldı kısmen, kaçma patlaması arefesindeydi.

Ve böylece en büyük Koronavirüs Sınır Duvarı inşa edildi! (Çin’de patlak vermesi, düşündürücü değil mi?)

Hızla yayılan İslâmiyeti durdurmak isteyen, “gizli ifsat komiteleri” Müslümanlar ile Müslümanlar arasında, Kâbe gibi mukaddes mabedler ile Müslümanlar ve insanlık arasında, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında, İslâmiyet ile insanlık arasında “koronavirüs duvar sınırını” mı inşa etmeye çalışıyor?